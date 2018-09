Die SAIC-Marke Maxus zeigt auf der IAA Nutzfahrzeuge vier Varianten ihres E-Transporters EV80. Die neuen Modelle wird es u.a. als Fahrgestell-Fahrerhäuser und Kastenwagen geben. SAIC bietet künftig auch rollstuhlgerechte Formate an. Im Rahmen der Messe will der chinesische Autobauer darüber hinaus eine neue strategische Partnerschaft in Europa bekannt geben. Bis dato koordiniert die Unternehmenstochter SAIC ...

