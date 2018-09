Die Medizin befindet sich in einem massiven Wandel. Personalisierte Therapien und neue Ansätze mit der DNA bescheren Diagnostik-Firmen klingelnde Kassen. Auch ein deutsches Unternehmen ist im Bereich Diagnostik ganz vorne dabei: die mit einer Marktkapitalisierung von 7,4 Milliarden Euro größte deutsche Biotech-Gesellschaft Qiagen. Qiagen ist auf dem hochkomplexen Feld der Molekulardiagnostik unterwegs und bestens positioniert. In Zukunft könnten die Tests der Firma eine immer größere Rolle in der Medizin spielen. Kein Wunder, dass Qiagen das Segment in den kommenden Jahren deutlich ausbauen will.

