Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des Elektroautobauers Tesla auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Kursrutsch um fast ein Drittel, seitdem Unternehmenschef Elon Musk im August auf Twitter über einen möglichen Rückzug von der Börse spekuliert hatte, sei der Angst vor drohenden Klagen, Musks erratischem Verhalten, dem zunehmenden Wettbewerb und Änderungen im Management geschuldet, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental sieht er angesichts bescheidener Erwartungen am Markt zwar kurzfristig keine Risiken. Doch auf längere Sicht bleibt er neutral gestimmt und sieht die Aktie in der Spanne von 270 bis 370 Dollar gefangen./gl/tav Datum der Analyse: 10.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2018-09-10/17:24

ISIN: US88160R1014