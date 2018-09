Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unicredit von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der aktuellen Währungsturbulenzen in Schwellenländern senkten die Analysten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Gewinnprognosen für jene Banken mit entsprechendem Geschäft vor Ort. Die starken Kursschwankungen wegen der Problematik sollten aber eher von kurzer Dauer sein. Mehr Klarheit in Bezug auf die Schuldenproblematik in Italien, den Brexit und die Schwellenländer sollte zudem die Basis für einen neuerlichen Anstieg der Bewertungen bilden. Die Unicredit-Aktie bleibe ihre Top-Wette auf ein stabiles Italien./tav/gl Datum der Analyse: 10.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-09-10/17:34

ISIN: IT0005239360