Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Ausbau der Kooperation mit John Deere sei ein wichtiger Schritt in der "Strategie 2022" des Baumaschinenherstellers, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde der sehr geringe Umsatzanteil in Asien steigen - allerdings nur in moderatem Maße./ag/jha/ Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000WACK012