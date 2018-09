Das Analysehaus Independent Research hat die Bewertung der Aktien der DWS mit "Halten" und einem Kursziel von 25 Euro aufgenommen. Die Fondsgesellschaft sei in einer wachsenden, aber unter Margendruck befindlichen Branche unterwegs, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr fehle ein bedeutendes Standbein im asiatisch-pazifischen Raum./ag/jha/ Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-09-11/12:04

ISIN: DE000DWS1007