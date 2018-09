Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für K+S nach dem Kapitalmarkttag in Kanada in der Vorwoche auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Eindruck der mittel- bis langfristigen Strategie des Kali- und Salzkonzerns sei positiv, schrieb Analyst Rikin Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt werde sie aber wohl erst honorieren, wenn die kurzfristigen Produktionsprobleme in Deutschland aus dem Weg geräumt sind./ag/jha/ Datum der Analyse: 10.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

