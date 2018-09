Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3300 auf 3100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit zunehmendem Fokus auf saubere Energien stehe der Ölbranche eine schwierige Transformationsphase bevor, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Shell sollte hier einer der großen Gewinner sein. Grundsätzlich zieht er Anbieter mit langfristig wertvollem Fördergeschäft, breiter Aufstellung in Vertrieb und Raffineriegeschäft, niedriger Emissionsintensität sowie vergleichsweise hoher Rendite für Aktionäre vor. Das neue Kursziel für Shell basiere auf den Erwartungen für 2020 und berücksichtige unter anderem die Investitionen und den Produktionsausblick des Konzerns./tav/bek Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

