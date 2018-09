Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler nach Absatzzahlen im August auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Stuttgarter hätten den stärksten Rückgang seit dem Jahr 2009 erlebt, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In allen Absatzsegmenten seien die Verkäufe rückläufig gewesen. Am meisten sollten sich Investoren über den Rückgang beim Absatz von Geländelimousinen (SUV) sorgen - den Wachstumstreiber von Mercedes seit 2015./bek/ag Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-09-11/14:57

ISIN: DE0007100000