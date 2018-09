Die NordLB hat das Kursziel für Tesla von 240 auf 230 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Beim Elektrofahrzeugbauer gebe es zu viel Unruhe, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Die Eskapaden von Elon Musk sind Indiz für eine hochgradige Nervosität des Tesla-Chefs" Scheinbar laufe einiges unrund, so der Experte./ag/jha/ Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

