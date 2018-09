Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Trotz verbesserter Fundamentaldaten lägen die aktuellen Bewertungen im Luftfahrtsektor deutlich unter jener der vergangenen Dekade, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger sollten aber besser ihre Devise überdenken, wonach die Billigflieger aktuell die Gewinner und die etablierten Anbieter die Verlierer seien. Den Konzernführungen wiederum rät der Experte, dem Markt besser zu erklären, wie Gewinnwachstum erzielt werden solle. Ein Anreiz zur Investition in Aktien immer nur für das nächste Quartal sei nicht genug, um die Zahlungsbereitschaft der Investoren zu erhöhen./tav/ag Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-09-11/15:15

ISIN: DE0008232125