Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 dänische Kronen belassen. Das dänische Pharmaunternehmen sei zwar von hoher Qualität, zugleich aber auch hoch bewertet, schrieb Analyst Simon Baker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance-Risikoverhältnis sei derzeit ausgeglichen, so dass er nur begrenzt Aufwärtspotenzial sehe./ck/bek Datum der Analyse: 10.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-09-11/15:59

ISIN: DK0060534915