Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gea Group von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Dürre in Europa habe der Landwirtschaft zugesetzt, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der auf die Molkerei-Wirtschaft fokussierte Anlagenbauer Gea habe noch im Juli auf die Chance einer Erholung in diesem Segment hingewiesen, aber die Dürre könnte dieser Hoffnung ein Ende setzen./ajx/ag Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-09-12/08:04

ISIN: DE0006602006