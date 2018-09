Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Vapiano nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das schwache Wachstum in Schweden habe die ganze Restaurantkette herunter gezogen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management müsse das Ruder schnell herumreißen, um Zweifel an der kostenintensiven Expansionsstrategie zu zerstreuen./ag/jha/ Datum der Analyse: 12.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-09-12/12:14

ISIN: DE000A0WMNK9