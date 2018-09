Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA nach positiven Zwischenergebnissen einer Kombinationstherapie mit Bavencio bei einer Nierenkrebs-Studie auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Entscheidend seien nun die Daten zur Gesamtüberlebenszeit Ende des Jahres, schrieb Analyst David Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bis dahin dürfte in den Papieren aber bereits "mehr Enthusiasmus" für das Mittel eingepreist werden, so der Experte. Er traut dem Mittel zu, in der Therapie von Nierenkrebs die Führungsrolle zu übernehmen, und in allen Krebsindikationen bis 2023 einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro zu erreichen./ag/jha/ Datum der Analyse: 12.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-09-12/12:16

ISIN: DE0006599905