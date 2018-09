Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen von 175 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Frank Schwope betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die "starken Auslieferungszahlen" der Marke VW Pkw, aber auch der anderen Konzernmarken in Europa. "Ein neues Rekordjahr bei Absatz, Umsatz und Ergebnisgrößen dürfte bevorstehen." Die Risiken aus Klagen gegen die Wolfsburger könnten großteils bereits eingepreist sein./ag/ck Datum der Analyse: 12.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-09-12/12:38

ISIN: DE0007664039