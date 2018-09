SMC-Research sieht bei der GK Software SE ein hohes Potenzial für eine sprunghafte Ergebnisverbesserung im zweiten Halbjahr, der nach Ansicht des SMC-Analysten Dr. Adam Jakubowski auch eine kräftige Aufwärtsbewegung der Aktie folgen könnte. Insbesondere die zunehmende Dynamik in den USA stimme laut SMC-Research zuversichtlich.

Der Halbjahresbericht von GK Software sei laut SMC-Research mit mehreren Erfolgsmeldungen gespickt gewesen. Neben dem weiterhin dynamischen Umsatzwachstum zählen die Analysten vor allem die zahlreichen Neukunden sowie die in Branchenkreisen viel beachtete Auszeichnung als technologischer Marktführer durch Forrester dazu. Letztgenannte dürfte nach Auffassung des Researchhauses die Kundenakquise in den USA zusätzlich erleichtern, nachdem GK Software dort in diesem Jahr bereits den Durchbruch geschafft und vier Händler als Kunden gewonnen habe.

Überschattet seien diese Erfolgsmeldungen allerdings von der schwachen Gewinnentwicklung gewesen. Bedingt durch die verzögerte Umsatzwirksamkeit von einzelnen Projekten im Dienstleistungsbereich sowie durch den expansionsbedingt hohen Kostenanstieg habe GK Software beim EBIT lediglich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt und sich damit von dem selbst gesteckten Ziel, dieses Jahr eine EBIT-Marge von 15 Prozent zu erreichen, weiter entfernt.

GK Software zeige sich jedoch weiterhin davon überzeugt, dies mit höheren Lizenzerlösen sowie mit den Nachholeffekten im Dienstleistungsbereich erreichen zu können und habe deswegen seine Prognose bestätigt. Auch SMC-Research erwartet für die zweite Jahreshälfte eine sehr deutliche Ergebnisverbesserung, habe aber aus Vorsichtsüberlegungen seine Margenschätzung weit unterhalb des von GK Software ausgegebenen Ziels angesetzt. Da aber auch der Börsenkurs aktuell eher eine große Skepsis bezüglich der Gewinnentwicklung widerspiegele und dementsprechend in den letzten Monaten deutlich nachgegeben habe, sehen die Analysten trotz der vorsichtigen Annahmen für die GK-Aktie ein hohes Kurspotenzial über 40 Prozent. Auf dieser Basis bekräftigt das Researchhaus sein Rating "Buy".

