Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Commerzbank nach einem Pressebericht über Gedankenspiele zu einer möglichen Fusion mit der Deutschen Bank auf "Equal-weight" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 10 Euro. In der Theorie könnte ein Zusammenschluss der beiden größten deutschen Banken erhebliche Synergie-Effekte bringen, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank sei aber gerade mitten im Umbau und die Commerzbank treibe die Digitalisierung voran. Daher dürfte eine Fusion in zwei bis fünf Jahren glaubhafter sein, wenn beide Institute ihre internen Herausforderungen angegangen hätten./ajx/ag Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-09-12/13:37

ISIN: DE000CBK1001