Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Dürr nach einer Investorenveranstaltung von 45,50 auf 43,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Probleme beim zu Dürr zählenden Maschinenbauer Homag dürften bis Jahresende gelöst sein, aber die Sparten-Profitabilität dürfte wohl nur am unteren Ende der angepeilten Spanne liegen, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 12.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-09-13/08:13

ISIN: DE0005565204