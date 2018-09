Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Gerhard Orgonas hält den deutschen Online-Apothekenmarkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiter für attraktiv. Alle Augen seien nun auf den Deutschen Apothekertag am 10.Oktober gerichtet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werde eine Rede halten und wolle ein Maßnahmenpaket vorstellen./ag/zb Datum der Analyse: 12.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-09-13/09:03

ISIN: NL0012044747