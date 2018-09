Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Home24 von 35 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Graham Renwick schraubte seine Erwartungen für das laufende Jahr nach schwächeren Ergebnissen im zweiten Quartal zurück. Wetterbedingte Schwankungen änderten jedoch nichts an der Anlagestory des Online-Möbelhändlers, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das kommende Jahr ließ er unangetastet. Mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber Wayfair sieht er eine gute Einstiegschance./ag/ajx Datum der Analyse: 12.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-09-13/10:03

ISIN: DE000A14KEB5