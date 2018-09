Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Indus Holding nach Anpassungen im Bewertungsmodell von 64,50 auf 55,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres sei die Beteiligungsgesellschaft auf einem guten Weg in Richtung der Jahresziele, schrieb Analyst Winfried Becker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajx Datum der Analyse: 13.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-09-13/10:14

ISIN: DE0006200108