Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH nach einer vom Luxuskonzern organisierten Reise nach China auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Die Stärke des Marken-Portfolios mache die kurzfristigen Risiken in China wett, schrieb Analystin Helen Brand in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Auch wenn Makrorisiken durch die Handelsstreitigkeiten und ein schwächerer Renminbi kurz erwähnt worden seien, dürfte derlei Einfluss auf das Geschäft im bisherigen Verlauf des dritten Quartals nur gering gewesen sein./ck/ag Datum der Analyse: 14.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-09-14/13:23

ISIN: FR0000121014