Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer anlässlich der Personalveränderungen im Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die Leverkusener stünden unter Zugzwang, um nicht zum Ziel strategischer oder aktivistischer Investoren zu werden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der neue Chef der Pharmasparte, Stefan Oelrich, sei als bisheriger Verantwortlicher des Diabetes- und Herzkreislauf-Geschäfts von Sanofi möglicherweise genau der richtige Mann für Stresssituationen, in der sich Bayer mit seinem Patentkliff 2023/2024 befinde. Den jüngsten Kursrutsch nach der Glyphosat-Gerichtsentscheidung in den USA hält Mayer für überzogen./ag/ajx Datum der Analyse: 14.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-09-14/15:08

ISIN: DE000BAY0017