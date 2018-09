Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational nach dem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 565 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung dürfte sich im zweiten Halbjahr abschwächen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Steigende Materialkosten und Gegenwind von der Währungsseite belasteten die Profitabilität des Großküchenausrüsters. Zudem investiere der Konzern aktuell in künftiges Wachstum, was sich später auszahlen werde./ag/ajx Datum der Analyse: 13.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-09-14/15:10

ISIN: DE0007010803