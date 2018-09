Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Google sei keine unmittelbare Bedrohung, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf Gerüchte um ein Interesse der Amerikaner am deutschen Außenwerbemarkt. Der Experte sieht vielmehr dessen Attraktivität durch die Spekulationen untermauert./ag/bek Datum der Analyse: 14.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-09-14/15:14

ISIN: DE0007493991