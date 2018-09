Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Walmart mit "Neutral" und einem Kursziel von 101 US-Dollar wieder aufgenommen. Zuvor war sie seit Anfang Mai ausgesetzt. Analyst Matthew Fassler arbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie nun die abgeschlossene Mehrheitsübernahme am indischen Online-Händler Flipkart in seine Schätzungen ein. Die überdurchschnittliche Entwicklung im US-Kerngeschäft hält er für eingepreist. Für das operative Ergebnis sieht er kaum Überraschungspotenzial, da Walmart in die Stärkung seines Online-Handels investiere./ag/bek Datum der Analyse: 14.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-09-14/15:43

ISIN: US9311421039