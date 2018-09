Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Personalwechsel im Bereich Industrial Solutions und der Großauftrag des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL seien positive Nachrichten, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber die Chefsuche beim Industriekonzern. Die Personalie könnte der nächste Kurstreiber werden, so Brauneiser./ag/edh Datum der Analyse: 17.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-09-17/15:05

ISIN: DE0007500001