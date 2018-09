Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post anlässlich des angekündigten Konzernumbaus auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Aufspaltung der Brief- und Paketsparte in ein Deutschland-Geschäft und einen internationalen Paket-Bereich sowie den Online-Handel sei begrüßenswert und unterstreiche die Differenzen in der strategischen Entwicklung, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hebt zudem die Signalwirkung der Entscheidung hervor, dass das nationale Geschäft unter Führung von Frank Appel weiter (Konzern)-Chefsache bleibt./ag/edh Datum der Analyse: 17.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-09-17/15:16

ISIN: DE0005552004