Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Investorentreffen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Mediengruppe wolle auf dem Heimatmarkt eine eigene Streaming-Plattform aufbauen, das könne sich als ein fesselndes Experiment erweisen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Unternehmen werde derweil an den Ausschüttungen wohl festhalten, möglicherweise aber weniger auf Dividenden und stärker auf Aktienrückkäufe setzen./bek/tih Datum der Analyse: 17.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-09-17/17:40

ISIN: DE000PSM7770