Die Baader Bank hat Siltronic mit "Buy" und einem Kursziel von 125 Euro in die Bewertung aufgenommen. Siltronic sei einer der fünf größten Hersteller von Silikon-Wafern für die Halbleiterproduktion, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der jüngsten Unsicherheiten mit Blick auf die Preise von Memory-Chips, die Konjunktur und die Investitionsausgaben in der Branche halte er das Chance-Risiko-Verhältnis gegenwärtig für attraktiv. Die jüngste starke Kurskorrektur eröffne Anlegern eine gute Gelegenheit zum Einstieg./bek/la Datum der Analyse: 17.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-09-17/19:06

ISIN: DE000WAF3001