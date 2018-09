Die Commerzbank hat die Einstufung für K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Vom weißrussischen Konkurrenten BPC abgeschlossene Kontrakte zur Lieferung von Kaliumkarbonat nach China und Indien seien ein starkes Signal für den gesamten Kalimarkt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen niedriger Wasserstände werde K+S aber von einem Produktionsstopp in seinen Werken an der Werra ausgebremst./tih/edh Datum der Analyse: 18.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-09-18/12:50

ISIN: DE000KSAG888