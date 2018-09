Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hella auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autozulieferers am 27. September dürften ein eindrucksvolles Umsatzwachstum ergeben, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts steigender Kosten sollte sich dies aber nur mäßig auf das operative Ergebnis auswirken./mf/tav Datum der Analyse: 18.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-09-18/13:32

ISIN: DE000A13SX22