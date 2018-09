Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 7,60 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen leicht erhöht und in der Folge das Kursziel angehoben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem sei das Lateinamerika-Risiko bereits eingepreist. Zudem seien die Strompreise gestiegen, bisher hätten noch nicht alle Experten ihre Gewinnschätzungen entsprechend angepasst./stk/tav Datum der Analyse: 17.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-09-18/13:36

ISIN: ES0144580Y14