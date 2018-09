Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Das derzeitige Umfeld der Versicherer sei von höheren Anleiherenditen, geringeren Risikoprämien und volatilen Aktienmärkten geprägt, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Eine der größten Gefahren drohe von Unternehmensanleihen, wo unter anderem Generali und die Allianz vergleichsweise hoch investiert seien. Ein Teil der Risiken werde allerdings von den Versicherungsnehmern getragen. Beide Unternehmen seien zudem vergleichsweise hoch in Aktien investiert./gl/edh Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-09-19/08:39

ISIN: IT0000062072