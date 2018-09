Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Osram nach einem Kapitalmarkttag für die Sparte mit optischen Halbleitern auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Lichtspezialist müsse nach den beiden Gewinnwarnungen zunächst wieder das Vertrauen des Marktes in das langfristige Wachstum gewinnen, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Bewertung nach den jüngsten Kursgewinnen sei das Potenzial begrenzt./mf/zb Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-09-19/09:36

ISIN: DE000LED4000