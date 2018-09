Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 24 auf 22,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Aktuelle Statistiken zeigten, dass sich der Rückgang der Nutzung von klassischen TV-Angeboten in Deutschland beschleunige, während Online-Angebote immer beliebter würden, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kürzte daraufhin seine langfristigen Schätzungen für den TV-Konzern./tih/ajx Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-09-19/09:41

ISIN: DE000PSM7770