Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Imperial Brands auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3350 Pence belassen. Die Aktie des Tabakkonzerns sei derzeit günstig bewertet, da die Anleger wegen der Risiken der "Next Generation Products" beunruhigt seien, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bleibe nun abzuwarten, ob die regulatorisch günstigen Rahmenbedingungen für E-Zigaretten bestehen bleiben, oder ob die Branche im gegenteiligen Fall zu den historischen Wachstumsraten zurückkehren werde. Die jüngsten Aussagen der US-Gesundheitsbehörde deuteten in Richtung der zweiten Möglichkeit./mf/tih Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-09-19/13:47

ISIN: GB0004544929