Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,00 Euro belassen. Ein Zusammengehen von Deutscher Bank und Commerzbank sei wahrscheinlicher geworden und würde ihrer Meinung nach auch Sinn machen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der geringeren Größe der Commerzbank sei in einem solchen Fall eine Übernahme durch die Deutsche Bank zu erwarten./mf/tih Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-09-19/13:52

ISIN: DE0005140008