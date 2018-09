Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit den Vorbereitungen für den Börsengang von Volkswagen Truck & Bus, nunmehr Traton, rücke die Frage nach der Bewertung in den Mittelpunkt, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit ergebe sich aus der Summe der Konzernteile ein Wert von rund 24 Milliarden Euro. Mögliche Synergien und Akquisitionen eröffneten im Bestfall Raum bis 30 Milliarden Euro./mf/bek Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-09-19/13:59

ISIN: DE0007664039