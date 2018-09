Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tate & Lyle nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Fokus des Managements liege auf Einsparungen, die in eine beschleunigte Umsatzdynamik investiert werden können, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In nächster Zeit sei bei dem Hersteller von Zucker, Süßungs- und Nahrungsmitteln aber nicht mit positiven Überraschungen zu rechnen./ag/edh Datum der Analyse: 18.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-09-19/15:57

ISIN: GB0008754136