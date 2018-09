Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach dem angekündigten Umbau des Brief- und Paketgeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Sowohl die Neuordnung dieses Geschäfts als auch die Preisgestaltung seien für eine Steigerung der Qualität und der Profitabilität notwendig, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la Datum der Analyse: 19.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-09-19/17:32

ISIN: DE0005552004