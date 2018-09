TOM TAILOR Holding SE: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung TOM TAILOR Holding SE: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 20.09.2018 / 00:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TOM TAILOR Holding SE: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 - Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2018 nun zwischen 840 Mio. EUR und 860 Mio. EUR - EBITDA-Marge zwischen siebeneinhalb und achteinhalb Prozent (ursprüngliche Erwartung: zehn Prozent) Hamburg, 19. September 2018. Das Hamburger Modeunternehmen TOM TAILOR Group passt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Dies hat eine vom Vorstand der TOM TAILOR Holding SE vorgenommene umfassende Analyse der vorliegenden Zahlen bis Mitte September ergeben. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im August- und der ersten Septemberhälfte sowie die Hochrechnungen für die verbleibenden Monate haben ergeben, dass der ungewöhnlich heiße und lange Sommer mit rückläufiger Nachfrage sowie der damit verzögerte Saisonstart für die Herbst/-Winter Kollektionen, kombiniert mit einer Vielzahl von Rabattaktionen ab August das Wachstum belasten. Der durch die RESET-Maßnahmen erwartete leichte Rückgang des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2018 kann deshalb nicht so stark abgefedert werden, wie ursprünglich angenommen. Zwar kann sich die Kernmarke TOM TAILOR trotz herausfordernder Bedingungen weiterhin am Markt durchsetzen, der schwierige Start in das Jahr für die Marke BONITA kann unter diesen Bedingungen allerdings nicht ausgeglichen werden. Zudem nimmt die Modernisierung der Marke BONITA mehr Zeit als erwartet in Anspruch. Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE geht deshalb nicht mehr davon aus, diese Umsatzrückgänge durch ein profitables Wachstum in den verbleibenden Monaten 2018 zu kompensieren. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die TOM TAILOR Holding SE nunmehr einen Rückgang des Konzernumsatzes auf 840 Mio. EUR bis 860 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge zwischen siebeneinhalb und achteinhalb Prozent (ursprünglich: zehn Prozent). Aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung von BONITA wird im Zusammenhang mit dem anstehenden Budgetprozess und der strategischen Langzeitplanung die Werthaltigkeit der Beteiligung sowie der Markenwert grundlegend überprüft werden. Mitteilende Person: Viona Brandt, Head of Investor Relations TOM TAILOR GROUP Medienkontakt Lena Christin Wulfmeyer Head of Corporate Communications TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com 20.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 725447 20.09.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0STST2

AXC0001 2018-09-20/00:00