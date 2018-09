Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Entwicklung in dem für Halbleiterwerte wie Infineon wichtigen Autosektor sei gemischt, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Industriebereich gelte ähnliches: das US-Geschäft sei solide, in China jedoch sei eine Normalisierung zu beobachten. STMicro habe zuletzt aber bei der Zahlenvorlage betont, dass die Auftragsbücher sehr gut gefüllt seien./tih/edh Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-09-20/11:52

ISIN: NL0000226223