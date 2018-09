Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 4080 Pence belassen. Trotz positiver Daten einer klinischen Studie zu "Roxadustat" zur Behandlung von Anämie mit chronischer Niereninsuffizienz bleibe er kritisch, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die ungünstigen Wachstumsaussichten für das Kerngeschäft seien in den Konsensschätzungen nicht ausreichend berücksichtigt und die Erwartungen an die Wirkstoffentwicklung des Pharmakonzerns seien zu hoch./mf/edh Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-09-20/12:04

ISIN: GB0009895292