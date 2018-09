Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Salzgitter nach einem nochmals erhöhten Ergebnisausblick von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In Reaktion auf den erneut verbesserten Ausblick des Stahlkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 erhöht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Unsicherheit wegen des Handelskonflikts sowie des aktuellen Bewertungsniveaus bleibe er aber bei seinem neutralen Anlagevotum./edh/ag Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-09-20/12:23

ISIN: DE0006202005