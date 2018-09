Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Tele Columbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,00 Euro belassen. Die aktuelle Aktienschwäche biete eine gute Kaufchance, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe offensichtlich Unsicherheiten über den operativen Turaround, nachdem das Management des Kabelnetzbetreibers keinen mittelfristigen Ausblick abgegeben habe. Von 2019 an sollte es Tele Columbus jedoch gelingen, den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zu steigern./mf/edh Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-09-20/12:29

ISIN: DE000TCAG172