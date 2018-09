Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach einer Investorenveranstaltung in Großbritannien auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Technologie-Unternehmen sei auf einem guten Weg, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jenoptik werde das Margenziel wohl deutlich früher als geplant erreichen. Aufgrund des begrenzten Potenzials für eine höhere Bewertung der Aktien bleibe er aber bei seinem neutralen Votum. Schwächeperioden könnten Anleger aber zum Kauf nutzen./tih/ajx Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

