Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siltronic auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Geschäftstrends bei Wafern seien auf einem guten Weg, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumenwachstum und die Preisaussichten in diesem Markt würden von Anlegern nicht ausreichend wertgeschätzt, auch wenn es Befürchtungen über mögliche Überkapazitäten gebe./tih/edh Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-09-20/12:34

ISIN: DE000WAF3001