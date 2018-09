Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse passte seine operative Ergebnisschätzung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die vom Elektronikhändler nach unten revidierten Jahresziele an. Auch für das kommende Jahr ruderte der Experte zurück. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Bewertung blieb er aber bei seiner Kaufempfehlung./ag/ajx Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-09-20/12:38

ISIN: DE0007257503